В одном из сел Лерикского района Азербайджана обнаружен труп и свыше 9 кг наркотиков

21 мая 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Мистан Лерикского района обнаружен разложившийся труп жителя Баку Абиля Исмайлова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Рядом с трупом были обнаружены и изъяты около четыре килограмма тирьяка, более 5,2 килограмма героина и 1000 таблеток метадона.

Второго февраля текущего года в Лерикский РОП поступило обращение о том, что Исмайлов, выйдя от своих родственников в селе Татону вышеназванного района, пропал.

После обращения начались оперативно-розыскные меры, и 19 мая его труп был обнаружен сотрудниками РОП.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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