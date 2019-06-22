Полиция Баку об инциденте в одном из развлекательных центров

БАКУ /Trend/ - Информация о взрыве в развлекательном центре "Megafun", который привел к человеческим жертвам и пожару, не соответствует действительности.

Об этом субботу сказал Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, по неосторожности аниматоров во время одного из семейных мероприятий в развлекательном центре взорвались гелиумные шары. В результате легкие телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей и четыре взрослых.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту аниматоры дали показания и допрошены в Хатаинском РУП.

Расследование в связи с происшествием продолжается.

(Автор: Самир Али)

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