В Баку утонули женщина и ребенок

БАКУ/Trend/ - В бакинском поселке Тюркан утонули 30-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Как сообщили Trend в Минздраве, вызов на скорую помощь поступил в 15:26.

Женщина погибла, ребенка удалось спасти. Ребенок находится в тяжелом состоянии, он доставлен в Бакинскую городскую больницу. Сообщается, что после оказания необходимой медицинской помощи его планируется перевести в городскую клиническую больницу №3.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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