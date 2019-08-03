В Баку утонули женщина и ребенок

БАКУ/Trend/ - В бакинском поселке Тюркан утонули 30-летняя женщина и пятилетний мальчик.
Как сообщили Trend в Минздраве, вызов на скорую помощь поступил в 15:26.
Женщина погибла, ребенка удалось спасти. Ребенок находится в тяжелом состоянии, он доставлен в Бакинскую городскую больницу. Сообщается, что после оказания необходимой медицинской помощи его планируется перевести в городскую клиническую больницу №3.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.