Завершается XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, один матч состоится в последний игровой день.
Единственная встреча пройдет в Баку. «Зира», которая борется за попадание в еврокубки, примет «Араз-Нахчыван». Гости, закрепившие за собой место в Премьер-лиге, постараются выйти из полосы неудач в формальной для себя встрече, а команда Рашада Садыхова будет бороться за возвращение на второе место.
Отметим, что матчи следующего тура пройдут 4-6 мая.
Азербайджанская Премьер-лига
XXXII тур
29 апреля (понедельник)
19:00. «Зира» - «Араз-Нахчыван»
Главный судья: Джавид Джалилов
Стадион Спортивного комплекса "Зира"
|
М
|
Клубы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
Карабах
|
32
|
23
|
4
|
5
|
85-32
|
73
|
2
|
Сумгайыт
|
32
|
13
|
11
|
8
|
33-34
|
50
|
3
|
Нефтчи
|
32
|
14
|
8
|
10
|
43-33
|
50
|
4
|
Зира
|
31
|
13
|
10
|
8
|
29-19
|
49
|
5
|
Сабах
|
32
|
14
|
7
|
11
|
46-38
|
49
|
6
|
Сабаил
|
32
|
11
|
9
|
12
|
47-51
|
42
|
7
|
Туран Товуз
|
32
|
11
|
9
|
12
|
47-47
|
42
|
8
|
Кяпаз
|
32
|
9
|
7
|
16
|
37-59
|
34
|
9
|
Араз-Нахчыван
|
31
|
8
|
8
|
15
|
28-44
|
32
|
10
|
Габала
|
32
|
4
|
5
|
23
|
23-61
|
17
Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») - 17 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») - 13, Яссин Бензия («Карабах») - 12, Нариман Ахундзаде («Карабах») - 10.