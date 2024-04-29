Завершается XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, один матч состоится в последний игровой день.

Единственная встреча пройдет в Баку. «Зира», которая борется за попадание в еврокубки, примет «Араз-Нахчыван». Гости, закрепившие за собой место в Премьер-лиге, постараются выйти из полосы неудач в формальной для себя встрече, а команда Рашада Садыхова будет бороться за возвращение на второе место.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 4-6 мая.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXII тур

29 апреля (понедельник)

19:00. «Зира» - «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Джавид Джалилов

Стадион Спортивного комплекса "Зира"