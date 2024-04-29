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Завершается XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги

Общество Материалы 29 апреля 2024 14:56 (UTC +04:00)
Завершается XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, один матч состоится в последний игровой день.

Единственная встреча пройдет в Баку. «Зира», которая борется за попадание в еврокубки, примет «Араз-Нахчыван». Гости, закрепившие за собой место в Премьер-лиге, постараются выйти из полосы неудач в формальной для себя встрече, а команда Рашада Садыхова будет бороться за возвращение на второе место.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 4-6 мая.

Азербайджанская Премьер-лига
XXXII тур
29 апреля (понедельник)
19:00. «Зира» - «Араз-Нахчыван»
Главный судья: Джавид Джалилов
Стадион Спортивного комплекса "Зира"

М

Клубы

И

В

Н

П

РМ

О

1

Карабах

32

23

4

5

85-32

73

2

Сумгайыт

32

13

11

8

33-34

50

3

Нефтчи

32

14

8

10

43-33

50

4

Зира

31

13

10

8

29-19

49

5

Сабах

32

14

7

11

46-38

49

6

Сабаил

32

11

9

12

47-51

42

7

Туран Товуз

32

11

9

12

47-47

42

8

Кяпаз

32

9

7

16

37-59

34

9

Араз-Нахчыван

31

8

8

15

28-44

32

10

Габала

32

4

5

23

23-61

17

Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») - 17 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») - 13, Яссин Бензия («Карабах») - 12, Нариман Ахундзаде («Карабах») - 10.

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