Глава минкультуры Казахстана примет участие в заседании Совета Фонда тюркской культуры и наследия в Баку

АСТАНА /Trend/ - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева примет участие в заседании Совета Фонда тюркской культуры и наследия в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"30 апреля 2024 года в Баку пройдёт 1-е заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия. В состав Совета входят министры культуры стран-членов Фонда. Казахскую делегацию возглавит министр культуры и информации Аида Балаева", - сказал Смадияров.

По его словам, на заседании обсудят вопросы по текущей деятельности Фонда, а также проект плана мероприятий на 2024-2025 годы.

Фонд тюркской культуры и наследия учреждён 23 августа 2012 года и является аффилированной структурой Организации тюркских государств. Основными задачами Фонда являются охрана, изучение и продвижение тюркской культуры и наследия посредством поддержки и финансирования различных мероприятий, проектов и программ.

Членами Фонда являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Секретариат Фонда расположен в Баку. В ходе 10-го Саммита ОТГ президентом Фонда назначена представитель Казахстана Актоты Раимкулова.