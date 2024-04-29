Рынок устойчивого сукук увеличился почти в три раза с 2017 года – гендиректор Лондонской фондовой биржи

ЭР-РИЯД /Trend/ - За два с половиной года рынок устойчивого сукук значительно вырос и увеличился почти втрое с 2017 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала генеральный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт, выступая на панельных дискуссиях по ускорению климатического финансирования с помощью "зеленого" и устойчивого сукук в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

Сукук — финансовый документ, распространенный в странах шариата, так называемый исламский эквивалент облигаций.

"Но устойчивый сукук по-прежнему составляет небольшую часть общего фондового рынка и еще меньшую часть рынка облигаций. Это говорит нам о том, что опубликованные сегодня руководящие принципы по устойчивому сукук важнее, чем когда-либо. Это последовало за решением, принятом на COP28 в Дубае в декабре прошлого года и данные принципы были разработаны в консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить максимально широкое применение принципов Международной ассоциации рынка капитала (ICMA)", — подчеркнула она.

Хоггетт упомянула, что эти руководящие принципы направлены на то, чтобы предоставить участникам рынка столь необходимые рекомендации о том, как маркировать сукук как "зеленую", социальную или устойчивую, в соответствии с принципами ICMA, и повысить осведомленность глобальных инвесторов о сукук.

"Следующим этапом для нас и наших партнеров является взаимодействие с заинтересованными сторонами, такими как разработчики стандартов, регулирующие органы шариата, рейтинговые агентства, чтобы гарантировать, что руководящие принципы, которые были опубликованы сегодня, были внедрены на различных рынках", — добавила она.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия также был проведен "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!