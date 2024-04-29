Самый безопасный вариант в активизирующейся "Большой игре" - значение Азербайджана для Центральной Азии возрастает

БАКУ /Trend/ - В сложившейся геополитической ситуации ведущие страны мира, в частности США и Европейский союз, ведут серьезную борьбу за доступ к критическому сырью (редким металлам). В этом направлении Европейский союз уже начал углублять сотрудничество с рядом государств. Одним из них является Узбекистан.

Как сообщает Trend, 5 апреля 2024 года между Узбекистаном и Европейским союзом был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию устойчивых цепочек создания стоимости в области критического сырья. Ожидается, что это соглашение повлияет на развитие горнодобывающей промышленности Узбекистана, а также позволит Европейскому Союзу получить такие полезные ископаемые, как медь и молибден. На следующем этапе стороны будут совместно работать над созданием оперативной дорожной карты.

ФОТО 1. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

В последние годы участились визиты представителей европейских государств, в частности Франции и Германии, в страны Центральной Азии, и прежде всего в Узбекистан. Например, визит президента Франции Эммануэля Макрона в Узбекистан 2 ноября 2023 года охватывал стратегические вопросы. А экономические интересы Германии заключаются в увеличении числа крупных компаний, работающих в Узбекистане, и расширении новых инвестиционных проектов. По итогам последней встречи Олафа Шольца и Шавката Мирзиёева было подписано соглашение о торговле, инвестициях и технологиях на сумму 9 миллиардов долларов.

Для стран Центральной Азии, которые на этот раз стали самостоятельными участниками исторической "Большой игры", в настоящее время имеются широкие возможности. Но поскольку интересы держав в регионе разные, это также представляет дополнительные риски для независимых государств. Здесь одним из факторов, влияющих на геополитический баланс, является наличие запасов редких металлов. Потому что наблюдается серьезное противостояние между крупными силами в связи с критическим сырьем, и эта ситуация, по прогнозам, сохранится и в будущем. Попытки Европы снизить свою зависимость от критического сырья из России, находящейся в состоянии конфликта, и тот факт, что Китай является одним из мировых потребителей в этой области, являются вызовом для официального Брюсселя.

Почему Узбекистан, обладающий критическим сырьем, становится стратегическим партнером ЕС?

Критическое сырье (Critical row materials), или редкие металлы используются во многих стратегически и критически важных авиационных компонентах, ртутных лампах, лазерах, микроволновых фильтрах, электродах аккумуляторов, ядерных батареях и пр., а также в производстве оборудования для возобновляемых источников энергии (солнечные батареи, ветровые турбины, электромобили). Для Европы выгоднее использовать месторождения, которые уже были исследованы и подтверждены в советское время, чем заниматься разведкой новых месторождений.

Одной из причин повышенного внимания Запада к Узбекистану являются богатые месторождения меди. В то же время, поскольку усилия ЕС по достижению климатических целей находятся под угрозой, официальный Брюссель пытается найти альтернативные пути выхода.

Согласно подтвержденной информации из открытых источников, месторождения редких металлов расположены на территории Китая, Индии, России и Бразилии. По сообщениям западной прессы, Китай сохраняет свое доминирование в сфере производства редких металлов и создает конкуренцию. Рассматривая это как угрозу, Европейский союз в этой связи уделяет особое внимание новым договоренностям и проектам с государствами, расположенными в Центрально-Азиатском регионе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в одном из своих выступлений в парламенте заявила: "Литий и редкоземельные металлы скоро станут важнее нефти и газа. Наш спрос только на редкоземельные металлы увеличится в пять раз к 2030 году. Мы должны избежать повторной зависимости, как мы это сделали с нефтью и газом". Таким образом, Европа, несомненно, находится в поиске нового и надежного поставщика данных ресурсов. Учитывая все это, Центральная Азия привлекает внимание как новый глобальный игрок, а Узбекистан, а также Казахстан приветствуют приток иностранных инвесторов в страну.

Транспортная логистика имеет стратегическое значение

В транспортировке жизненно важного для западного мира сырья, естественно, особенно актуальной становится тема стабильных направлений перевозок. В связи с этим наиболее подходящим и безопасным вариантом может считаться осуществление поставок критического сырья из Центральной Азии в Европу через Азербайджан. Стороны пока не сделали официальных выступлений в прессе по этому вопросу. Если принять во внимание продолжающиеся глобальные изменения в Евразии, можно увидеть, что традиционная линия, проходящая через Российскую Федерацию, уже потеряла свою актуальность из-за продолжающейся войны в Украине.

С другой стороны, очевидно, что транспортный коридор, который может пройти через Иран, не будет устойчивым, учитывая исторически непредсказуемый характер отношений между официальным Тегераном и Западом. Тем самым, экспорт редких металлов в западном направлении, скорее всего, будет осуществляться в рамках проекта Среднего коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут. И в этом случае роль и значение Азербайджана как транзитной страны, стабильной, надежной и обладающей необходимыми инфраструктурными возможностями, возрастает, и официальный Баку поддерживает этот стратегический проект.

Таким образом, устойчивый экспорт жизненно важных для Европы сырьевых ресурсов из стран Центральной Азии в западном направлении может осуществляться именно через Азербайджан.

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