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Военнослужащий ГПС Азербайджана подорвался на мине

Происшествия Материалы 29 апреля 2024 14:13 (UTC +04:00)
Военнослужащий ГПС Азербайджана подорвался на мине

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Шамкирской военной прокуратуре проводится расследование по факту ранения военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Исмаилова Вусала Интигам оглу в результате разрыва мины.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Сообщается, что инцидент произошел 29 апреля на неочищенной от мин территории села Гушчу Айрым Газахского района, через которую ранее проходила линия соприкосновения с Арменией.

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