БАКУ /Trend/ - Определились еще четыре участника первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где сыграет и «Карабах».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, титул чемпиона завоевали «Стяуа» в Румынии, «Ларне» - в Северной Ирландии, «Хамрун» - на Мальте, «Селье» - в Словении.

Эти команды сразятся, наряду с «Карабахом», в самом престижном клубном турнире континента. Поскольку рейтинг представителя Румынии высок, он попадет в одну корзину с чемпионом Азербайджана в первом отборочном этапе и не встретится с ним. Корзина остальных трех команд пока не определена. Хотя еще не определено, станут ли эти чемпионы возможным соперником в первом квалификационном раунде, в следующих этапах они могут встретиться с «Карабахом».

На данный момент точно известно, что в первом отборочном этапе среди «несеяных» команд «Виртус» (Сан-Марино), «Паневежис» (Литва), «Ордабасы» (Казахстан) и «Викингур» (Исландия), «сеяных» - «Ференцварош» (Венгрия), «Карабах» (Азербайджан), «Слован» (Словакия), ХИК (Финляндия), «Флора» (Эстония), «Стяуа» (Румыния), «Клаксвик» (Фарерские острова), «Шемрок Роверс» (Ирландия). Среди неопределенных команд - ТНС (Уэльс), РФС (Латвия), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Селье» (Словения), «Хамрун» (Мальта), «Ларне» (Северная Ирландия),«Динамо» (Минск, Беларусь).

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух раундов состоится 18-19 июня.