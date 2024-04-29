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В Баку планируется установить 86 остановочных павильонов

Общество Материалы 29 апреля 2024 14:42 (UTC +04:00)
В Баку планируется установить 86 остановочных павильонов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта Азербайджана продолжает установку в городе Баку новых остановочных павильонов и обновление имеющихся.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, сначала изучается территория, после чего на остановочных пунктах создаются соответствующие условия для пассажиров общественного транспорта.

Так, с учетом состояния дорожной инфраструктуры в столице устанавливаются павильоны для широких и узких тротуаров.

В целом, в Баку планируется установить 86 остановочных павильонов.

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