БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта Азербайджана продолжает установку в городе Баку новых остановочных павильонов и обновление имеющихся.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, сначала изучается территория, после чего на остановочных пунктах создаются соответствующие условия для пассажиров общественного транспорта.

Так, с учетом состояния дорожной инфраструктуры в столице устанавливаются павильоны для широких и узких тротуаров.

В целом, в Баку планируется установить 86 остановочных павильонов.

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