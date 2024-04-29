Справка о состоянии здоровья граждан Азербайджана старше 18 лет является платной

БАКУ /Trend/ - С 1 мая медицинские справки для приема на работу, а также получения водительских прав можно будет оперативно получить из медицинских учреждений в электронной форме.

Будет ли эта услуга включена в пакет услуг обязательного страхования?

В ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию сообщили, что указом от 13 мая 2022 года TƏBİB определяет тарифы на медицинские услуги, оказываемые населению на платной основе государственными медицинскими учреждениями, подведомственными ТƏBİB.

"Справка о состоянии здоровья граждан старше 18 лет является платной. Если в этом вопросе появятся изменения, общественность будет проинформирована", - отметили в агентстве.

Отметим, что тариф на выдачу этой медицинской справки составляет 40 манатов.

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