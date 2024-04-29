ANAMA назвало количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована еженедельная информация о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, 22-28 апреля 2024 года на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых мин, 59 противопехотных мин, 380 неразорвавшихся боеприпасов.

Разминировано 1245 гектаров земель.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли сотрудники ANAMA, министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

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