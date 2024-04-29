Диверсификация структуры ненефтегазового экспорта Азербайджана остается приоритетом - эксперт

БАКУ /Trend/ - За первые 2 месяца 2024 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 6 миллиардов 428 миллионов долларов. Экспорт составляет 3 миллиарда 981 миллион долларов, а импорт - 2 миллиарда 446 миллионов долларов. За это время внешнеторговый оборот сократился на 23,5 процента в фактических ценах, на 15 процентов в реальном выражении, в том числе импорт на 19,9 процента, а экспорт - на 12,7 процента.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, экспорт ненефтегазовых продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 455 миллионов долларов, снизившись на 30,1 процента в фактических ценах и на 36,9 процента в реальном выражении.

"Примечательно, что за первые 2 месяца этого года не было резкой разницы в мировых рыночных ценах на нефть по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Так, цена барреля нефти марки Brent в январе 2023 года составляла 82,5 доллара, в феврале - 82,8, а в первые месяцы этого года - 80,12 и 83,48 соответственно. Средняя цена за первые 2 месяца 2023 года составила 82,65 доллара, а за период этого года - 81,8 доллара. Судя по всему, мировая рыночная цена на нефть не стала действенным фактором снижения торгового оборота. Однако снижение добычи нефти привело к снижению общего торгового оборота. Добыча нефти за это время снизилась на 6,7 процента. В общем товарообороте, где экспорт нефти и газа составляет около 90 процентов экспорта Азербайджана, наблюдалось снижение. Снижение импорта связано с сезонными факторами, а также с введением новых правил государственных закупок. Снижение экспорта электроэнергии и алкогольных и безалкогольных напитков сказалось на общем ненефтяном экспорте. С точки зрения диверсификации экономики приоритетом остается диверсификация структуры ненефтегазового экспорта и экспортных рынков", - отметил В.Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!