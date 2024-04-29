Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар

БАКУ /Trend/ - 29 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Государство Катар.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита министр примет участие и выступит на 3-м заседании Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой, который состоится 30 апреля в городе Доха.

Также глава МИД проведет двусторонние встречи в рамках мероприятия.

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