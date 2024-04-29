Сфера гидроэнергетики преобладает среди заявок в Кыргызско-азербайджанском фонде развития - сопредседатель

БИШКЕК /Trend/ - Большая часть заявок, направленных в Кыргызско-азербайджанский фонд развития, относится к малой гидроэнергетике.

Об этом, как передает в понедельник Trend, заявил кыргызским СМИ сопредседатель правления фонда Алмаз Мамбетов.

"Доля гидроэнергетики в заявках, отправленных в фонд, составляет 29 процентов, а инфраструктурные проекты - 22 процента. Обрабатывающая промышленность составляет 17 процентов, агропромышленность - 13 процентов, туризм - 10 процентов", - сказал он.

По словам сопредседателя правления, с периода объявления о создании фонда было получено множество заявок. На сегодня поступили 42 заявки от 42 компаний. Общая сумма заявок превышает 160 миллионов долларов США. Фонд вызывает большой интерес у предпринимателей и бизнесменов.

"Это уже четвертый фонд развития в Кыргызстане. Сначала был Кыргызско-российский, затем Кыргызско-узбекский и Кыргызско-венгерский. После азербайджанского появился еще и Кыргызско-эмиратский фонд", - подчеркнул он.

Отметим, что 11 октября 2022 года было подписано соглашение о создании Кыргызско-азербайджанского фонда развития. Изначально уставный капитал фонда развития составлял 25 миллионов долларов США. В апреле 2024 года он был увеличен до 100 миллионов долларов.

Миссия фонда – развитие экономики Кыргызстана, содействие экономическому сотрудничеству Кыргызстана и Азербайджана, эффективное осуществление двустороннего сотрудничества.