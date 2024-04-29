ДУШАНБЕ /Trend/ - МИД Таджикистана вручил ноту послу России в стране, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

"В первой половине дня 29 апреля послу России в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота МИД Таджикистана с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчёркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории России, а также повсеместного нарушения их прав и свобод", - говорится в сообщение ведомства.

Отмечается, что такое отношение к гражданам Таджикистана противоречит духу и традициям таджикско-российских связей.

Напомним, что согласно информации МИД, по состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания Международного аэропорта Внуково в Москве без обеспечения надлежащих санитарных условий находились 954 гражданина Таджикистана. Среди них студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счёт образовательных квот этой страны. Они не обеспечиваются достаточным количеством горячего питания. Таджикскими дипломатами во взаимодействии с представителями диаспоры в аэропорт Внуково доставляется питание.