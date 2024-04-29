БАКУ /Trend/ - В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован рекорд по числу зрителей.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, это произошло в матче XXXII тура «Сумгайыт» - «Карабах».

За матчем на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде наблюдали 9300 зрителей. Это самый высокий показатель за прошедшую часть чемпионата.

До этого рекорд был зафиксирован в матче между «Сумгайытом» и «Нефтчи». На матче XXI тура было зафиксировано 8100 зрителей.

Отметим, что в домашнем матче «Сумгайыт» одержал победу со счетом 1:0.

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