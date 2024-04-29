Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, выехавшая утром в понедельник из Гарадагского района города Баку и различных регионов республики, прибыла в город Физули.

Как сообщает Trend, сегодня в город Физули вернулись еще 153 человека – 39 семей.

Сегодняшняя группа переселенцев состоит из семей, ранее временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных регионах республики: 27 семей (110 человек) из города Баку, 5 семей (14 человек) из города Сумгайыт, 3 семьи (10 человек) из Физулинского района, 2 семьи (8 человек) из Шамахинского района, 1 семья (7 человек) из Абшеронского района, 1 семья (4 человека) из города Евлах.

Семьи, переселенные из городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района, отправились в Физули из городка «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе, а семьи, выехавшие из города Евлах, Физулинского и Шамахинского районов, присоединились к ним в селе Ахмедбейли Физулинского района.

Прибывшие в город Физули семьи были встречены с воодушевлением, они испытали радость возвращения в родной край.

Таким образом, на сегодня в городе Физули обеспечено постоянное проживание 822 семей - 3132 человек.

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