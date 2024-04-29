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Утверждены уставы структур Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Общество Материалы 29 апреля 2024 17:44 (UTC +04:00)
Утверждены уставы структур Госагентства водных ресурсов Азербайджана

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об обеспечении деятельности юридических лиц публичного права, подведомственных Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, утверждены уставы Службы региональной мелиорации, Объединенной службы водоснабжения крупных городов, Научно-исследовательского института воды и мелиорации, Дирекции строящихся объектов, Проектного института водно-мелиоративного комплекса.

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