Утверждены уставы структур Госагентства водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об обеспечении деятельности юридических лиц публичного права, подведомственных Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, утверждены уставы Службы региональной мелиорации, Объединенной службы водоснабжения крупных городов, Научно-исследовательского института воды и мелиорации, Дирекции строящихся объектов, Проектного института водно-мелиоративного комплекса.

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