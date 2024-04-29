Дивный мир музыки - концерт Мурада Адыгезалзаде и Дмитрия Ситковецкого в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением известного дирижера, скрипача Дмитрия Ситковецкого (Великобритания). Солистами концерта были - народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде (фортепиано) и Дмитрий Ситковецкий (скрипка).

Вниманию публики были представлены "Танцевальная сюита" №1 Иоганна Себастьяна Баха (обработка Д.Ситковецкого), "Нигун" из цикла "Баал Шем" Эрнеста Блоха, концерт для скрипки, пиано и струнных Йозефа Гайдна и "Музыкальные письма" - сюита для органа, пиано, струнного квартета и хора Феликса Мендельсона (обработка Д.Ситковецкого).

Концертная программа была с большим интересом встречена публикой. Музыканты играли тонко, проникновенно затрагивая сердца каждого слушателя. Публика оглушительными аплодисментами благодарила солистов и оркестр за прекрасную возможность погрузиться в дивный мир классической музыки.

Отметим, что художественным руководителем Бакинского камерного оркестра является народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли, директором - народная артистка Азербайджана, профессор Егана Ахундова, а главным дирижером - заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!