Встреча с Мастером! Народный артист Рамиз Гулиев отметит юбилей творческой деятельности

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 1 мая в 20:00 состоится встреча с выдающимся исполнителем на таре, народным артистом Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреатом Государственной премии, профессором Рамизом Гулиевым, сообщает Trend Life.

Мероприятие пройдет при организации Общественного объединения İRƏLİ, и при поддержке министерства культуры Азербайджана и Международного центра мугама.

На мероприятии, приуроченном к 60-летию творческой и педагогической деятельности Рамиза Гулиева также состоится концерт. Планируется презентация музыкальной программы, подготовленной студентами высших музыкальных учебных заведений Баку.

На встрече, которая пройдет в рамках программы "MədəniyyətimİZ" (Наша культура) будут обсуждены такие темы как "Роль азербайджанской музыки в развитии и популяризации нашей культуры", "Новые, инновационные подходы школы исполнения на таре: обзор современных традиций творческой индустрии" и "Знакомство с талантливой молодежью" и другие темы.

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