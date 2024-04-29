Через Азербайджан грузы из Кыргызстана могут попасть в Европу - сопредседатель фонда развития

БИШКЕК /Trend/ - Через Азербайджан грузы из Кыргызстана могут попасть в Европу.

Об этом, как передает в понедельник Trend, заявил кыргызским СМИ сопредседатель правления Кыргызско-азербайджанского фонда развития Алмаз Мамбетов.

"В настоящее время в Кыргызстане и Азербайджане реализуются крупные экономические проекты. В Кыргызстане, в частности, строится железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она дает выход к Туркменистану, откуда через Каспийское море товары могут достичь Азербайджана, что также в интересах азербайджанской стороны. Далее, через Азербайджан грузы из Кыргызстана смогут поступать на европейские рынки", - сказал Мамбетов.

По его словам, сейчас Кыргызстан должен обдумать, что страна может экспортировать через порты Азербайджана в Европу.

Отметим, что проект железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан протяженностью 454 километра предназначен для соединения железных дорог Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а затем дальнейшего присоединения к европейской железнодорожной сети.

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