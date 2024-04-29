Кто он - новый глава ИВ Бабекского района Нахчыванской АР? - Досье

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Овни Мурадов назначен главой Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает в понедельник Trend, Овни Мурадов до этого назначения был заместителем министра образования Нахчыванской АР.

Поскольку должность министра образования некоторое время оставалась вакантной, он также исполнял и обязанности министра.

До этого О.Мурадов был начальником Отдела образования Бабекского района.

Овни Мурадов, историк по специальности, является одним из авторов сборника тестов по истории для школьников бывшей Государственной комиссии по приему студентов (ныне Государственный экзаменационный центр).

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