В Стамбуле обсудят подготовительные работы по неформальному Саммиту ОТГ в Азербайджане

АСТАНА /Trend/ - В Стамбуле обсудят подготовительные работы по неформальному Саммиту Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"29-30 апреля 2024 года в Стамбуле состоится очередное 43-е заседание Комитета старших должностных лиц ОТГ. На встрече будут рассмотрены ход исполнения договоренностей, достигнутых в ходе 10-го Саммита ОТГ, прошедшего 3 ноября 2023 года в Астане, подготовительные работы по неформальному Саммиту ОТГ, который планируется этим летом в Азербайджане, и очередному 11-у Саммиту ОТГ, планируемому в октябре 2024 года в Кыргызстане, а также вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках организации", - отметил он.

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