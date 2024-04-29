TƏBIB о состоянии здоровья подорвавшегося на мине военнослужащего ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 29 апреля около 10:10 в отделение неотложной помощи Центральной больницы Газахского района был доставлен мужчина, 2004 года рождения, с травматической ампутацией стопы левой ноги.

Об этом сообщили в TƏBIB в понедельник на запрос Trend.

"В настоящее время он находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое", - сказали в ведомстве.

Напомним, что в Шамкирской военной прокуратуре проводится расследование по факту ранения военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Исмаилова Вусала Интигам оглу в результате разрыва мины. Инцидент произошел 29 апреля на неочищенной от мин территории села Гушчу Айрым Газахского района, через которую ранее проходила линия соприкосновения.

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