В поезде Беюк Кесик-Баку скончался мужчина

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 00:18 на станции Делимамедли было приостановлено движение пассажирского поезда Беюк Кесик-Баку.

Как сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров - Эльшана Танрыверди оглу Гусейнова, 1978 года рождения. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако жизнь Гусейнова спасти не удалось.

По словам родственников Гусейнова, он долгое время болел.

Тело Гусейнова было передано по назначению.

Поезд продолжил движение в 02:02.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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