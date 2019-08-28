Из медучреждения выписано большинство отравившихся пищей на свадьбе в Исмаиллы

БАКУ /Trend/ - В связи с массовым пищевым отравлением в Центральную районную больницу Исмаиллинского района обратились 33 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

По информации на 09:30, в больнице продолжается лечение четырех человек, двое из которых дети. В ближайшее время они тоже будут выписаны.

«Обратившиеся в больницу с подозрением на пищевое отравление рассказали, что почувствовали себя плохо после свадебного торжества, устроенного жителем села Гязли Мушвигом Сабали оглу Гусейновым», - сказали в минздраве.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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