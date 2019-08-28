Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления на свадьбе в Исмаиллы

БАКУ /Trend/ - С диагнозом «пищевое отравление» в лечебные учреждения Исмаиллинского района обратились 33 человека, включая 13 женщин, 10 несовершеннолетних, присутствовавших 27 августа на свадебном торжестве в поселке Газли указанного района, говорится в совместном сообщении пресс-служб Агентства пищевой безопасности и Генпрокуратуры, сообщает в среду Trend.

При участии сотрудников районного отдела полиции и прокуратуры, а также Шамахинского регионального филиала Агентства было осмотрено место происшествия, взяты пробы блюд, проведены другие следственные действия.

По факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 200.3 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие плохого качества продукции, причинившей незначительный или тяжкий вред здоровью потерпевшего) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Предварительное расследование установило, что гости, самочувствие которых ухудшилось, сразу обратились в районную центральную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь без помещения в стационар.

Специалисты Агентства продолжают следственные действия с целью установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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