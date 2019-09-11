В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Лянкяранском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По предварительной информации, землетрясение было зафиксировано в 16:56:49 по местному времени в четырех километрах к югу от Лянкяранской сейсмостанции.

Землетрясение ощущалось в эпицентре и близлежащих населенных пунктах до трех баллов.

Подземные толчки произошли на глубине 20 километров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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