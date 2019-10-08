Пожар в ТЦ "Бина" потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в 00:41 на горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре Бина в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

На место вызова немедленно были привлечены подразделения противопожарной службы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Всего в тушении пожара было задействовано 130 человек личного состава, 30 единиц техники от Государственной службы противопожарной охраны, 37 человек личного состава, пять единиц техники от Службы спасения особого риска, 51 человек личного состава и три единицы техники от Войск гражданской обороны.

Пожар был локализован в 02:22 и потушен в 02:46.

03:44 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре Бина в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

На место происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Государственной службы противопожарной охраны, Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время продолжается работа по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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