По подозрению в коррупции задержан руководитель регионального предприятия

25 декабря 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на правоохранительные органы, задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат" Велиев Агиль Рагимдиль оглу, который подозревается в коррупции.

Факт подтвердили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Руководитель предприятия задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральным прокуроре Азербайджана, решением суда в отношении Велиева избрана мера пресечения арест.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кямран Алиев участвует в 8-ой сессии Ассамблеи государств-участников Конвенции ООН против коррупции (ФОТО)
Общество 18 декабря 15:47
В отношении заведующих Саатлинским и Сабирабадским районными отделами ГФСЗ возбуждены уголовные дела
Общество 14 ноября 14:09
Новое назначение в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана
Общество 6 ноября 17:54
Назначен замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана
Политика 4 ноября 10:52
В Азербайджане задержана группа, изготавливавшая поддельные дипломы
Происшествия 28 октября 17:44
В Азербайджане обнаружены серьезные правонарушения в сфере производства сахара
Общество 22 октября 20:40
Лента новостей
ТОП-5 азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год
Культура 18:35
Азербайджан отличился в рейтинге Global Innovation Index 2019 по показателям ИКТ
ИКТ 18:30
В Баку вновь пройдут гастроли "Санктъ-Петербургъ Опера" – организаторы (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:22
Умайра Тагиева: Аномально теплая погода не оказывает негативного влияния на метеочувствительных людей
Общество 18:22
Азербайджанская компания завершила работы в строительном проекте в Гейчае
Строительство 18:19
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит насосы
Тендеры 18:13
В Грузии вырос объем производства в сферах сельского, лесного хозяйства и рыбоводства
Бизнес 18:11
В Азербайджане ограничивают эксплуатацию дизельных автомобилей
Экономика 18:11
В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18:08