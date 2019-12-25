По подозрению в коррупции задержан руководитель регионального предприятия

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на правоохранительные органы, задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат" Велиев Агиль Рагимдиль оглу, который подозревается в коррупции.

Факт подтвердили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Руководитель предприятия задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральным прокуроре Азербайджана, решением суда в отношении Велиева избрана мера пресечения арест.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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