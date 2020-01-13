Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Активность в зоне оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку сохраняется.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник экспедиции по геологическому планированию Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

«В связи с дождями, идущими в последние дни, происходят обрушения и обвалы грунтовых масс», - сказал он.

Гаралов добавил, что в настоящее время специалисты министерства проводят на территории оползня геологические исследования.

Напомним, что утром 9 января в поселке Бадамдар Сабаильского района вновь активизировалась оползневая зона. Ширина оползневой массы составляет 80 метров, длина - примерно 100 метров.

Напомним, что первый оползень на данной территории произошел 12 октября 2018 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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