В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперацию против членов международной сети киберпреступников, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Были задержаны двое граждан Болгарии, обвиняемые в совершении киберпреступлений против банковского сектора Азербайджана.

В ходе оперативно-технических мероприятий сотрудников Управления в Баку были задержаны граждане Болгарии Стойчев Марианн Николов и Младенов Владислав Цветанов.

В ходе расследования было установлено, что эти лица при помощи специального оборудования, микросхем и других принадлежностей, используемых в киберпреступлениях, взламывали банкоматы различных банков в Баку.

Члены группы, приехавшие в Азербайджан в феврале и марте этого года, согласно подготовленному плану, взламывая банкоматы, пытались присвоить крупные суммы денежных средств.

Поместив в часть банкомата, считывающую карточку, специальные устройства, они получали информацию о PİN- кодах карточек клиентов, и вели их учет.