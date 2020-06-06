В Баку произошел пожар в многоэтажном здании
БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе города Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, сгорели бытовые отходы на площади 4 квадратных метров в шахте здания.
Квартиры были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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