В Шабране возник крупный пожар

БАКУ /Trend/ - В службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре вблизи села Амирханлы Шабранского района.

Как сообщили Trend в министерстве, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. По предварительной информации, на площади 7 га горит сухая трава и кусты.

Ведется тушение пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.