В Шабране возник крупный пожар
БАКУ /Trend/ - В службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре вблизи села Амирханлы Шабранского района.
Как сообщили Trend в министерстве, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. По предварительной информации, на площади 7 га горит сухая трава и кусты.
Ведется тушение пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.
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