Армяне совершили теракт в Карабахе, есть раненый

БАКУ /Trend/ - В Гадруте армяне совершили вооруженную провокацию против азербайджанских военнослужащих.

Как передает в пятницу Trend, ранен один солдат.

Напомним, что несколькими днями ранее армяне совершили нападение на работников оператора сотовой связи Azercell, которые занимались установкой оборудования.