Генпрокуратура провела операцию в центральной больнице Масаллы, задержан главный врач

БАКУ /Trend/ - Главный врач Масаллинской центральной больницы Джалил Назаров и главный бухгалтер Сатулла Мамедов были задержаны в результате операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, позднее общественность будет официально проинформирована о деталях.

(Автор: Самир Али Редактор: Наталья Кочнева)