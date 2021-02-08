В Гахе сильный ветер повалил платан, из-за чего был поврежден оптоволоконный кабель
БАКУ /Trend/ - Около 21:35 седьмого февраля в трех километрах от Центральной электронной АТС в Гахском районе Азербайджана сильный ветер повалил платан, который повредил оптоволоконный кабель.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в результате возникли проблемы со связью и интернетом в селах Гашгачай и Амбарчай Гахского района, а также в Загатальском и Балакенском районах. Проблема была устранена в 04:20 утра восьмого февраля специалистами Кабельно-магистрального технического узла. В настоящее время работы по полному восстановлению поврежденного кабеля на этом участке близятся к завершению.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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