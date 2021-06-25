В Лерикском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета

БАКУ /Trend/ - На основании обращения, поступившего в связи с правонарушениями, допущенными в селе Нода Лерикского района Азербайджана, районной прокуратурой была проведена соответствующая проверка, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Лерикскую районную прокуратуру.

Было установлено, что председатель сельского муниципалитета Салим Сафаров использовал не по назначению 1600 манатов из 1950 манатов дотации, выделенной муниципалитету из государственного бюджета, обналичил эти средства и использовал на личные нужды. Кроме того, для создания видимости, что эти средства израсходованы по назначению, он умышленно внес ложную информацию в официальный документ и тем самым совершил служебный подлог.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 179.2.3 и 313 УК Азербайджана.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления полного круга лиц, совершивших преступление.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)