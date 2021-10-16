В Баку горит торговый центр (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку вспыхнул пожар.
Как сообщает в субботу Trend, пожар возник в утренние часы 16 октября на пересечении улиц Ага Нейматуллы и Тебриз, где расположены торговые объекты.
К месту происшествия привлечены пожарные бригады МЧС, принимаются оперативные меры по тушению пожара.
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