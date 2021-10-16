В Баку горит торговый центр (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку вспыхнул пожар.

Как сообщает в субботу Trend, пожар возник в утренние часы 16 октября на пересечении улиц Ага Нейматуллы и Тебриз, где расположены торговые объекты.

К месту происшествия привлечены пожарные бригады МЧС, принимаются оперативные меры по тушению пожара.