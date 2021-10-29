На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - 29 октября, в 04:37, в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы АН Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,0.
Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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