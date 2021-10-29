На Каспии произошло землетрясение

Происшествия 29 октября 2021 09:17 (UTC+04:00)
На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - 29 октября, в 04:37, в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы АН Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,0.

Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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