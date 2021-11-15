Житель Агдама подорвался на мине

БАКУ /Trend / - В Агдаме 41-летний мужчина погиб, подорвавшись на мине, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня около 17 часов в селе Тагибейли.

Житель села Агаев Заур Иса оглу во время выпаса скота подорвался на мине.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)