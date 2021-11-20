После землетрясения в Шамахы зафиксировано до 15 афтершоков - Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - После землетрясения, произошедшего сегодня в Шамахы, было зафиксировано несколько афтершоков.

Об этом сказал Trend в субботу директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

"Это нормальное явление после такого землетрясения. Сила повторных подземных толчков постепенно ослабевала. Было зафиксировано около 10-15 афтершоков", - сказал он.

Етирмишли не исключил, что землетрясение оказало воздействие и на другие сейсмические очаги.

"Шамахы - сейсмически активная зона. Здесь на протяжении истории происходили сильные землетрясения. Произошедшее сегодня землетрясение может повлиять в определенной степени и на другие сейсмоочаги, однако, не думаю, что это может привести к разрушительному землетрясению", - сказал он.

Напомним, что сегодня в 16:46 по местному времени в 20 километрах к югу от сейсмологической станции на территории Шамахинского района произошло землетрясение. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров, магнитуда подземных толчков составила 5,1. Подземные толчки ощущались до 5 баллов в эпицентре и до 3-4 баллов - в прилегающих районах.

(Автор: Чингиз Сафарли)