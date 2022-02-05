В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На короткий номер 112 горячей линии министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Масазыр Абшеронского района.

Как сообщили Trend в МЧС, на место незамедлительно прибыла группа пиротехников Службы спасения высокого риска министерства.

После того как доступ на территорию посторонних был ограничен, пиротехники установили, что обнаружен боевой 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Он был изъят и обезврежен.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)