В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)

Происшествия 5 февраля 2022 13:22 (UTC+04:00)
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На короткий номер 112 горячей линии министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Масазыр Абшеронского района.

Как сообщили Trend в МЧС, на место незамедлительно прибыла группа пиротехников Службы спасения высокого риска министерства.

После того как доступ на территорию посторонних был ограничен, пиротехники установили, что обнаружен боевой 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Он был изъят и обезврежен.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Image
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Image
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Image
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Image
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Image
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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