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В Губадлы произошел разрыв мины, есть пострадавший

Происшествия Материалы 30 августа 2022 11:15 (UTC +04:00)
В Губадлы произошел разрыв мины, есть пострадавший

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БАКУ /Trend/ - 30 августа на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района взорвалась противопехотная мина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана.

В результате взрыва сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглу (1984 года рождения) получил легкие телесные повреждения. В ходе инцидента погибла собака-миноискатель - бельгийский малинуа по кличке Дина.

Инцидент расследуется, общественности будет предоставлена дополнительная информация.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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