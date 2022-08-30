В Губадлы произошел разрыв мины, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - 30 августа на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района взорвалась противопехотная мина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана.

В результате взрыва сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглу (1984 года рождения) получил легкие телесные повреждения. В ходе инцидента погибла собака-миноискатель - бельгийский малинуа по кличке Дина.

Инцидент расследуется, общественности будет предоставлена дополнительная информация.

(Перевод: Нубар Кулузаде)