МЧС Азербайджана предотвратило незаконную продажу нефтепродуктов (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору МЧС и Государственная служба пожарного надзора продолжают совместную деятельность по обеспечению соблюдения требований правил пожарной и технической безопасности.

Как сообщили в субботу Trend в ведомстве, на горячую телефонную линию министерства поступило обращение о хранении и незаконной продаже, на территории ОАО “Avto Qarant”, расположенного по адресу улица Мингячевир, 40 Хатаинского района города Баку, емкостей с топливными продуктами (маслом) в нарушение правил пожарной и технической безопасности .

В связи с обращением по указанному адресу были немедленно привлечены сотрудники Государственного агентства по безопасному выполнению работ в промышленности и горному надзору и государственной службы пожарного надзора.

"Предпринимателю был представлен акт, составленный для устранения нарушений. Наряду с этим была проведена профилактическая беседа с предпринимателями и работниками по вопросам пожарной и технической безопасности", - говорится в сообщении МЧС.

(Перевод: Нубар Кулузаде)