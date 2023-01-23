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Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)

Происшествия Материалы 23 января 2023 12:31 (UTC +04:00)
Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 21 января в 16:25 на участке службы пограничной заставы пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Меликгасымлы Джалилабадского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

В результате проведенных оперативных мероприятий в свертке, спрятанном в кустарнике в направлении линии государственной границы, было обнаружено и изъято 5 кг 300 г наркотического вещества - марихуаны и 250 единиц психотропных таблеток "метадон М-40".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)
Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)
Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)
Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)
Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)
Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан наркотиков из Ирана (ФОТО)
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