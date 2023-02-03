На известного блогера заведено уголовное дело по двум статьям

БАКУ /Trend/ - Блогер Сабина Катанова сбила пешехода и скрылась с места происшествия.
Как сообщает в пятницу Trend, инцидент произошел на территории Наримановского района Баку.
Находясь за рулем автомобиля марки Toyota Prado, она сбила переходившего дорогу пешехода и скрылась с места ДТП.
Момент наезда Катановой на пешехода был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.1 (причинение легкого вреда здоровью потерпевшего вследствие неосторожного обращения с автомобилем) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР.