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На территории Гирканского национального парка вспыхнул пожар

Происшествия Материалы 30 марта 2023 08:49 (UTC +04:00)
На территории Гирканского национального парка вспыхнул пожар

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Сегодня утром возле села Чукаш Астаринского района на территории Гирканского национального парка произошел пожар, передает Trend со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, на место пожара привлечены сотрудники национального парка, других местных структур министерства экологии и природных ресурсов, а также Региональной государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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