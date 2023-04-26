В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На "горячую линию - 112” МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в городе Сумгайыт на территории поселка Яшма.

Об этом сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно выехала группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженный боеприпас - это 122-мм артиллерийский снаряд, пригодный для боевого применения.

Боеприпас был изъят сотрудниками группы по разминированию Службы спасения особого риска МЧС и вывезен с территории для обезвреживания.

"В ходе дополнительного осмотра прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.